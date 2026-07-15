Mercato, Espagne : Aymeric Laporte pourrait recevoir une superbe offre !

Lorsque Luis de la Fuente affiche ses compositions d’équipe sur le tableau avant les matchs, les noms de Rodri ou de Lamine Yamal ne sont pas forcément ceux qu’il écrit en premier. C’est bien celui d’Aymeric Laporte, qui est le taulier du sélectionneur espagnol. Et le défenseur central de 32 ans est en train de lui rendre la confiance de la meilleure des manières : en enchaînant les grosses prestations sur le terrain.

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Avec Pau Cubarsi, il compose ainsi une des charnières les plus efficaces que l’Espagne ait connu. C’est, en bonne partie, grâce à ces deux hommes que la Roja n’a encaissé qu’un but en sept matchs de Coupe du Monde. Du jamais vu. Et avec le ballon, les deux sont aussi particulièrement bons. Une charnière complémentaire, et dont le niveau n’est pas passé inaperçu à travers l’Europe.

Un gros transfert en Liga ?

Comme l’indique Sport, le FC Barcelone est séduit par le joueur, que les décideurs barcelonais suivent déjà en Liga week-end après week-end. Dans le cas où le champion d’Espagne décide de passer à l’attaque pour un défenseur central cet été, c’est l’international espagnol qui serait l’élu, avec Cristian Romero, le défenseur argentin de Tottenham, qui réalise lui aussi une bonne Coupe du Monde.

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Laporte est vu comme un joueur avec un profil similaire à celui d’Íñigo Martínez à l’époque, à savoir un défenseur expérimenté, qui ne devrait pas avoir trop de problèmes d’adaptation et dont le profil colle bien au style d’Hansi Flick. Il est sous contrat jusqu’en 2028 et n’a, pour l’instant, pas manifesté l’envie de quitter son club formateur. Quant à Romero, il souhaite quitter Londres et son prix aurait été fixé à 50 millions d’euros. Mais avant d’envisager une telle arrivée au Barça, il faudrait un départ dans le secteur défensif…