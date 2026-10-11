Les mots forts de Bixente Lizarazu sur Florian Thauvin

Florian Thauvin continue de porter le RC Lens. Vendredi soir, face à l’Olympique Lyonnais (2-1), le capitaine artésien a délivré deux passes décisives, d’abord pour Florian Sotoca, puis sur coup franc pour Matthieu Udol. Une nouvelle prestation de référence qui confirme son importance dans le collectif lensois. Sur Téléfoot ce dimanche matin, Bixente Lizarazu a justement souligné le rôle central de l’international français dans la réussite des Sang et Or, en insistant notamment sur la qualité de sa première offrande. « Florian Thauvin est le joueur clé de Lens. Déjà l’année dernière, sur sa saison, là, le premier but notamment, sa passe est magnifique. Il y a le coup franc aussi. Personnellement, je préfère la passe », a-t-il expliqué.

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Pour le consultant, le joueur de 33 ans a retrouvé un véritable élan en Ligue 1, après une période plus compliquée lors de son passage au Mexique. Sa vision du jeu, sa précision technique et sa capacité à faire des différences dans les moments importants en font aujourd’hui l’un des principaux atouts lensois. Depuis le début du championnat, Thauvin occupe seul la tête du classement des passeurs. Une dynamique qui confirme son influence grandissante à Lens, où son expérience et sa créativité permettent régulièrement aux Artésiens de faire basculer les rencontres.