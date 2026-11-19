Strasbourg a annoncé hier soir la nomination de Vitor Matos comme entraîneur. Le coach de 38 ans succède à son compatriote portugais Hugo Oliveira, arrivé en juillet et renvoyé quatre mois plus tard en laissant le club à une décevante 13e place en Ligue 1. Un sacré défi attend donc son successeur, pour qui le Racing a déboursé environ 6 millions d’euros d’indemnités de transfert.

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Aussi importante soit-elle, cette somme ne suffira pas à faire oublier la frustration de Swansea, que Matos avait hissé à la 6e place de Championship jusqu’à son départ. D’ailleurs, le club gallois n’a curieusement pas communiqué sur le départ de son entraîneur depuis hier soir, ce qui n’a pas échappé à la presse locale. Les seules mentions de son départ sur les réseaux sociaux de Swansea proviennent de supporters, amers pour la plupart : «il a annoncé son départ hier soir et toujours pas de communiqué. Honnêtement, je respecte ça», «j’adore le fait que vous ne l’ayez pas mentionné», peut-on lire sous le dernier post du club mettant en avant une campagne de sensibilisation lancée par la Ligue anglaise.

«Il devrait s’inspirer de la loyauté dont fait preuve Jürgen Klopp»

Dans la presse britannique, ce départ soudain en pleine saison fait aussi réagir. « Le club est sous le choc après 48 heures qui ont bouleversé sa saison », écrit Wales Online. This Is Anfield, média suiveur de Liverpool où Vitor Matos a officié au sein du staff de Jürgen Klopp, ajoute : « Matos imite peut-être Klopp dans son style de management, mais les supporters de Swansea diront qu’il devrait aussi s’inspirer de la loyauté dont fait preuve l’Allemand. » The Guardian considère qu’il n’a pas honoré sa mission, alors que le club lui avait confié un projet à long terme, tandis que The Sun évoque un départ "controversé".

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Le service d’informations Nation.Cymru exprime également son incompréhension : «l’entraîneur portugais quitte Swansea alors que le club est en lice pour la promotion en Premier League, et alors qu’il avait prolongé en juillet jusqu’en 2030. Son départ intervient quelques jours après les propos du directeur général de Swansea, Tom Gorringe, qui espérait le conserver.» Sur les ondes de Radio Wales Breakfast, l’ancien international gallois et joueur de Swansea, David Giles, s’est montré critique : «Swansea a très bien commencé l’année et c’est grâce aux joueurs qu’il a recrutés, c’est ça qui est triste. Beaucoup de joueurs vont être déçus car ils ont probablement signé à Swansea City pour Vitor Matos. Il leur a vendu du rêve avec sa vision.» Certains médias lui prêtent par ailleurs l’ambition de vouloir succéder à Xabi Alonso sur le banc de Chelsea, ce que la passerelle avec Strasbourg pourrait lui permettre. Avant ça, des résultats sont attendus en Alsace, et dès samedi avec la réception de Brest en Ligue 1.