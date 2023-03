L’Europe s’enflamme pour la première du capitaine Mbappé, Luka Modric a tranché pour son avenir

Une première réussie pour Mbappé

La suite après cette publicité

Pour son premier match post-coupe du monde, l’Equipe de France n’a pas fait dans la dentelle en écrasant 4-0 les Pays-Bas dans ce premier match des éliminatoires de l’Euro 2024. Les Bleus se sont appuyés sur un capitaine porte-bonheur du nom de Kylian Mbappé, qui a parfaitement réussi sa première avec le brassard comme le placarde le journal L’Equipe ! Un doublé dont une passe décisive pour son vice-capitaine Antoine Griezmann. En ce samedi matin, l’attaquant du PSG récolte les louages de la presse européenne. En France déjà, avec Le Parisien qui souligne les débuts prometteurs des Bleus de Mbappé. En Espagne, la performance du Parisien n’est pas passée inaperçue, bien au contraire. Mbappé et Griezmann excitent la France, écrit le journal Marca dans ses pages intérieures. Pour le site espagnol Sport, Mbappé est une bête, en référence à son magnifique but en soliste sur sa seconde réalisation. En Italie, c’est La Gazzetta dello Sport qui en parle. « Mbappé accable les Bleus et Maignan arrête un penalty ». Difficile de rêver mieux pour une première en tant que capitaine.

Modrić en a marre

Luka Modrić, en fin de contrat avec le Real Madrid avec qui il est lié jusqu’en juin 2023 est pressenti pour partir du club. Car à Madrid, la Casa Blanca ne forcera rien. Le club espagnol proposera une prolongation à son numéro 10 s’il sent que ce dernier peut encore apporter sa pierre à l’édifice. Dans le cas contraire, il ne le retiendra pas. Le Croate de 37 ans, qui va bientôt fêter ses dix ans au sein de la Casa Blanca, a tenu à mettre fin au suspens concernant son avenir et sur les rumeurs l’envoyant à Al Nassr avec son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo devrait prendre fin avec sa déclaration. « Quant à l’avenir, je crois que je suis en train de me lasser du nombre de fois où j’ai répété la même réponse. Mon souhait est connu, j’aimerais rester au Real Madrid. Tout le reste ne sont que des rumeurs médiatiques », a-t-il lâché.

À lire

EdF : Aurélien Tchouaméni revient sur sa période délicate au Real Madrid

De Bruyne nagacé par Guardiola

Le maître à jouer de Manchester City, Kevin De Bruyne fait la Une du Manchester Evening News ce samedi. Et pour cause, le Belge a poussé un petit coup de gueule à l’encontre de son coach, Pep Guardiola. Le tabloïd anglais explique que KDB a fait part de sa déception quant aux méthodes du coach catalan. Un peu à l’instar d’Erling Haaland qui est souvent sorti avant la fin du match, le joueur de 31 ans est déçu de ne pas démarrer tous les matchs en tant que titulaire. A plusieurs reprises cette saison, Pep Guardiola a décidé de se passer des services de son joueur, même lors de matchs importants. L’intéressé explique cependant comprendre le management de son entraîneur qui doit gérer les troupes. Nul doute que cette stratégie a pour but d’avoir un KDB au meilleur niveau pour les échéances importantes de la fin de saison, avec notamment un quart de finale de finale de Ligue des Champions à venir contre le Real Madrid.