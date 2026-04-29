Samir Nasri n’a pas hâte du match retour entre l’Atlético et Arsenal

Hier soir le spectacle était total en Ligue des Champions avec la victoire du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich (5-4). Ce mercredi, la rencontre a été moins animée et a livré un score de parité entre l’Atlético de Madrid et Arsenal (1-1). Une rencontre dont le contenu n’a pas forcément été mauvais, mais qui souffre de la comparaison avec l’autre demi-finale.

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Consultant pour Canal+ sur le Canal Champions Club, Samir Nasri a été sincère dans sa réaction : «ce n’était pas le match de l’année. Je ne vais pas dire que j’ai hâte de voir le match retour la semaine prochaine… Mais bon il faut faire avec.»