Tottenham : Cristian Stellini sur la sellette

Un naufrage qui risque de laisser des traces. Alors que Tottenham s’est totalement effondré ce dimanche sur le terrain de Newcastle (6-1), le poste d’entraîneur de Cristian Stellini pourrait être remis en question. Selon des informations de Sky Sports, la direction des Spurs se pose la question ce lundi de savoir s’ils doivent laisser le coach italien à la tête des Lilywhites jusqu’à la fin de la saison.

L’entraîneur de 48 ans était arrivé en tant qu’intérimaire à la place d’Antonio Conte en mars. Depuis son arrivée, Stellini n’a connu le succès qu’à une seule reprise (une victoire, un nul et deux défaites). Un bilan médiocre qui pourrait lui coûter sa place. Toujours en course pour la Ligue des champions (5e), il reste six matches au club londonien pour refaire leur retard sur Newcastle (3e) et Manchester United (4e).

