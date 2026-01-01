Le message de Lionel Messi pour la nouvelle année
Nous sommes en 2026. D’un point de vue footballistique, cette année sera riche avec le dénouement tant attendu à la CAN mais également la Coupe du monde qui aura lieu sur le continent américain. Un rendez-vous important pour de nombreux joueurs dont Lionel Messi qui remet son trophée en jeu. Après avoir glané la seule compétition qui lui manquait à son actif, la Pulga peut rêver sereinement d’un doublé cette année avec l’Argentine.
En attendant, le champion de MLS avec l’Inter Miami a profité de son nouvel An en famille. Ce jeudi, la légende du FC Barcelone a posté un message sobre sur ses réseaux sociaux pour cette nouvelle année : «bonne année 2026 !! Espérons que ce soit une année pleine de santé, d’amour et de paix pour tous.» Simple, comme Lionel Messi.
