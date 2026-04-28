Ligue 1, Ligue 2, National…les dates des barrages d’accession sont connues !

La fin de saison s’annonce haletante pour plusieurs clubs de Ligue 1, de Ligue 2 BKT et de National, dont le destin se jouera lors des barrages de mai. Côté Ligue 2, avant même ces confrontations décisives, deux play-offs viendront désigner le représentant de la deuxième division. Le play-off 1, opposant le 4e au 5e de Ligue 2 BKT, se tiendra le mardi 12 mai, avant un play-off 2 programmé le vendredi 15 mai, qui mettra aux prises le 3e et le vainqueur de la première confrontation. Pour le barrage Ligue 2-National, le match aller se disputera le mardi 19 mai et le retour le dimanche 24 mai, opposant le 16e de Ligue 2 BKT au 3e de National. Ces deux matchs seront à suivre en direct sur beIN Sports 1.

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Le clou du spectacle sera le barrage d’accession à la Ligue 1, qui mettra aux prises le vainqueur des play-offs de Ligue 2 et le 16e de l’élite. Le match aller aura lieu le jeudi 21 mai, sur la pelouse du club de Ligue 2 BKT, tandis que le match retour se déroulera le dimanche 24 mai, le pensionnaire de Ligue 1 recevant à domicile. Un calendrier serré confirmé par la LFP et qui promet une fin de saison sous haute tension, avec pas moins de cinq rencontres à enjeu majeur concentrées en deux semaines, retransmises sur beIN Sports 1.