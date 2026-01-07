Menu Rechercher
Paris FC : Samir Chergui pisté au Qatar

Actuellement à la CAN avec l’Algérie, Samir Chergui (4 sélections) va laisser un grand vide au Paris FC en son absence. Le défenseur de 26 ans fait partie des piliers de l’effectif de Stéphane Gilli cette saison, et ses performances sont d’ailleurs observées à l’étranger.

Selon nos informations, le club d’Al-Sadd, 4e du championnat qatari, est sérieusement intéressé par le profil de l’Algérien, capable d’évoluer aussi bien au poste de latéral droit que dans l’axe. Pour rappel, la formation qatarie est dirigée par Roberto Mancini et a pu attirer des joueurs comme Roberto Firmino, ou encore Romain Saïss, Mohamed Camara et Youcef Atal ces derniers mois.

