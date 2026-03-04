OM : le groupe pour affronter Toulouse avec un retour

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille affronte Toulouse lors des quarts de finale de la Coupe de France. Après sa victoire renversante face à l’OL au Vélodrome dimanche soir, la formation d’Habib Beye est de retour dans son stade pour un match très important pour la suite de la saison. Pour l’occasion, le coach sénégalais va pouvoir compter sur un groupe avec quelques absents.

Touché à l’épaule, Quintin Timber n’est toujours pas remis et ne figure logiquement pas dans le groupe marseillais tout comme Amine Gouiri, toujours en phase de réathlétisation. C’est aussi le cas de Pierre-Emile Hojbjerg qui est suspendu pour cette rencontre après une accumulation de cartons jaunes. Son absence profite à Bilal Nadir qui fait donc son retour dans le groupe marseillais. A noter la présence du jeune Ange Lago sur le front de l’attaque.