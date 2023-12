Super League : l’un des fondateurs d’A22 dénonce des coups de pression

Plus que jamais, les promoteurs de la Super League poursuivent leur intense lobbying. La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu son arrêt ce jeudi affirmant que le monopole de l’UEFA est illégitime. Il est bien sûr encore trop tôt pour parler de changements radicaux dans le football, surtout que l’UEFA, les fédérations et la plupart des grands clubs ont d’ores et déjà annoncé qu’ils ne participeraient pas à cette compétition menée par le Real Madrid et le FC Barcelone. Anas Laghrari, co-fondateur de A22, promoteur de la Super League, se dit confiant même s’il profite de son intervention sur RMC Sport pour dénoncer différents coups de pression.

Il affirme également que de nombreux clubs se sont dits favorables à la Super League en off, tout en dénonçant le projet en public. «On en a beaucoup. Parce qu’il y a beaucoup de pression. Il y en a énormément qui ont fait des déclarations aujourd’hui, et qui nous ont appelés avant et après pour nous dire: "On a été obligés de le faire". Obligés par les gens qui contrôlent le football et le monopole. (…) Ce sont tous des clubs qui ont des problèmes de fair-play financier, qui peuvent être sanctionnés à tout moment, qui sont vulnérables. Alors, on profite de leur vulnérabilité, indique-t-il, avant de conclure. C’est juste que les gens vivent encore en 2021 (année de création de la Super League). Certains n’ont pas encore lu le règlement, d’autres l’ont lu. Il y a d’énormes pressions qui se passent en Europe par le monopole qui refuse d’accepter ce qu’il vient de se passer. C’est un peu normal, ils ont pris un coup sur la tête.»