Coupe du Monde 2026, Équipe de France : le discours fort de Didier Deschamps aux joueurs avant d’affronter la Suède

La France a impressionné tout le monde lors de la phase de poules de cette Coupe du Monde 2026. Trois victoires en autant de matchs, et surtout, la confirmation que l’arsenal offensif tricolore est colossal et qu’il va continuer de faire très mal pendant ce Mondial, avec des joueurs déjà brillants comme Michael Olise ou Kylian Mbappé, ainsi qu’Ousmane Dembélé sur le match contre la Norvège après un début un peu plus mitigé.

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Maintenant, place aux choses sérieuses, avec ce seizième de finale contre la Suède mardi soir à 23h. Un premier match couperet, marqué par le retour de Didier Deschamps. De retour en France suite au décès de sa mère, le sélectionneur national avait manqué le duel face aux Norvégiens, remplacé par Guy Stéphan. Pour le choc contre la Suède, DD sera bien de retour, lui qui a reçu de nombreux messages de soutien de la part de son groupe suite à cette triste nouvelle.

« Une autre compétition » pour Deschamps

Hier, il a retrouvé ses joueurs pour sa première séance d’entraînement depuis son retour. Il en a profité pour faire un discours à ses troupes, rapporté par RMC Sport. « Déjà un grand bravo à l’ensemble du groupe parce que c’est votre mérite de l’avoir fait. Gagner trois matchs, ça ne nous était jamais arrivé même si ça ne va pas nous donner un bonus en plus. Avoir ce qu’on voulait est déjà un premier objectif atteint. Bravo à Guy, et à l’ensemble du staff pour la gestion. Vous savez ce qui nous attend maintenant, le parcours. La première compétition est finie. Là on bascule, c’est la même compétition mais c’est une autre compétition. Pour la simple et bonne raison qu’il y a le couperet qui tombe à chaque match, ce qui ne doit pas amener de crispation », a d’abord lancé le champion du monde 98 et 2018.

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« La confiance, vous l’avez. Vous avez été capables de faire de très bonnes choses. Il y en a qu’on peut améliorer, bien évidemment. Il faut se nourrir de cette confiance sans en avoir à l’excès. On avance, c’est bien, mais plus on avance et plus on aura de répondant en face. Pensons déjà aux Suédois mardi. Ça vient vite. Un grand merci à vous tous pour ce qui a été fait, on a encore beaucoup de choses à aller chercher », a conclu Didier Deschamps. La bande de Kylian Mbappé sait à quoi s’en tenir !