Le dispositif de sécurité XXL déployé pour France-Ukraine et les commémorations des attentats du 13 novembre

Dix ans jour pour jour après les attentats de Paris, la France s’apprête à vivre une soirée à la fois sportive et mémorielle. Ce jeudi 13 novembre, les Bleus affrontent l’Ukraine au Parc des Princes pour un match de qualification à la Coupe du monde 2026. Mais au-delà du terrain, l’émotion dominera, marquée par une série d’hommages aux victimes des attaques qui avaient endeuillé le pays en 2015. Cette terrible nuit du 13 novembre 2015 reste gravée dans la mémoire collective. Six lieux avaient été visés : le Stade de France à Saint-Denis, les terrasses de cafés et restaurants du 10e et du 11e arrondissement, et la salle de concert du Bataclan. 130 morts, plus de 400 blessés, des centaines de vies brisées, et un pays plongé dans la sidération.

Tout avait commencé ce soir-là au Stade de France, où la France affrontait l’Allemagne en match amical. À 21h20, la première explosion retentit à proximité de l’enceinte, suivie de deux autres. François Hollande, alors président de la République, était dans les tribunes. Le match s’était poursuivi, dans la confusion, avant que le pays n’apprenne l’ampleur de l’horreur. Dix ans plus tard, la FFF a souhaité rendre hommage à ce moment tragique. Une minute de recueillement sera observée avant le coup d’envoi. Une bâche « Football for Peace » sera déployée sur la pelouse, et les joueurs arboreront l’insigne du Bleuet de France, symbole du souvenir et du soutien aux victimes du terrorisme. François Hollande, Bernard Cazeneuve et Salim Toorabally, le vigile qui avait repoussé l’un des terroristes à l’entrée du Stade de France, seront présents. La FFF a également invité des représentants des forces de l’ordre, des pompiers et des associations de victimes. « C’est un moment de mémoire et d’unité nationale », indique la Fédération.

Des commémorations sous haute sécurité

Avant la rencontre France–Ukraine, les cérémonies officielles en hommage aux victimes des attentats se dérouleront tout au long de la journée. Le président Emmanuel Macron participera à ce parcours du souvenir, dix ans après les attaques les plus meurtrières commises sur le sol français depuis la Seconde Guerre mondiale. La première étape est prévue à 11h30 au Stade de France, lieu où tout avait commencé. Accompagné du Première ministre, des ministres concernés et des associations de victimes, le chef de l’État observera un moment de recueillement à l’endroit exact des explosions. Puis, le cortège présidentiel se rendra dans le 10e et le 11e arrondissement de Paris, sur les terrasses des cafés et restaurants ciblés ce soir-là, à savoir Le Carillon, Le Petit Cambodge, La Bonne Bière, Casa Nostra, La Belle Équipe… Enfin, la journée se conclura au Bataclan, théâtre du massacre le plus sanglant avec 90 morts lors du concert des Eagles of Death Metal. Chaque étape sera marquée par la lecture des noms des victimes et le dépôt de gerbes.

Dix ans après, la douleur reste vive, mais la volonté de mémoire intacte. Dans la soirée, le Parc des Princes deviendra à son tour un lieu symbolique, prolongeant le fil du souvenir à travers le sport, autour de cette rencontre entre la France et l’Ukraine. Une collecte de dons sera organisée au profit du Bleuet de France, et les tribunes seront invitées à se lever pour une minute de silence avant le match. Pour ce match à forte charge émotionnelle, les autorités ont mis en place un dispositif de sécurité inédit. Selon la préfecture de Police de Paris, près de 500 agents dont des CRS, des gendarmes mobiles et des policiers seront déployés dans et autour du Parc des Princes. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, s’est voulu rassurant : « Dix ans après les attentats, il ne pourrait être question de renoncer au sport ou à la musique. Il est de notre devoir de faire en sorte que la vie garde l’ascendant. »

Des Bleus très émus et impliqués

Pour Didier Deschamps et ses joueurs, le match de ce jeudi ne sera pas une rencontre comme les autres. Le sélectionneur des Bleus, visiblement ému lors de l’annonce de sa liste, a confié : « Au fond de moi, si on avait pu éviter de jouer ce 13 novembre, ça aurait été bien. C’est un jour particulier avec différentes commémorations. Sincèrement, je ne me sens pas la force de reparler de ce qu’il s’est passé. » Le 13 novembre 2015, Deschamps était déjà sur le banc tricolore, à Saint-Denis. Lui et ses joueurs avaient appris l’ampleur des attaques après le coup de sifflet final. Jeudi soir, le sélectionneur a demandé à ses joueurs « de rester dignes et concentrés, tout en ayant une pensée pour les victimes ». Sur le terrain, les Bleus porteront le Bleuet de France sur leur maillot, et le rond central affichera le message « Football for Peace ». Plus qu’un match, cette soirée symbolisera la capacité du sport à rassembler au-delà des tragédies. Le capitaine Kylian Mbappé a, lui aussi, évoqué la portée symbolique de cette rencontre. « On voulait avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont perdu leurs proches, qui ont pu être touchées, blessées, mentalement ou physiquement. On va essayer de rendre hommage à toutes ces personnes demain, que ce soit pendant la journée et pendant le match, en essayant de mettre des sourires sur le visage des gens qui vont venir au stade », a promis le capitaine tricolore.

Et d’ajouter : « On veut faire comprendre aux Français que, malgré le fait qu’une qualification à la Coupe du monde se joue, il y a des choses bien plus importantes. La commémoration de cette journée, malheureusement historique, en fait partie. On n’est pas déconnectés de ça. » Les spectateurs seront soumis à des contrôles renforcés : palpations systématiques, fouilles approfondies des sacs et périmètre de sécurité élargi autour du stade. Les unités cynophiles et la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) seront également en veille, prêtes à intervenir. Des équipes de déminage ont inspecté les lieux dès la veille. Le match a été classé niveau 2 sur 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), ce qui signifie un « contexte dégradé susceptible de générer des comportements déviants de la part des supporters ». Les forces de l’ordre sont particulièrement attentives à la coexistence entre supporters français et ukrainiens, même si aucun incident n’est redouté à ce stade. Certains syndicats de police se disent toutefois inquiets. « La date, le contexte international, la symbolique du lieu… On sait qu’on a eu plusieurs manœuvres de déstabilisation apparentées au pouvoir russe ces derniers mois. On cumule beaucoup de problématiques pour cette rencontre», confie une source sécuritaire. Mais pour les autorités, l’enjeu dépasse la simple question d’ordre public puisqu’il s’agit aussi d’affirmer la résilience de la nation face à la menace.