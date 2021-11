Barça : Chelsea s’intéresse à Ronald Araujo

Chelsea est confronté au casse-tête des prolongations. En effet, Antonio Rüdiger (28 ans), Cesar Azpilicueta (32 ans), Andreas Christensen (25 ans) et Thiago Silva (37 ans) seront en fin de contrat en juin prochain. Pour le dernier nommé, des discussions ont été entamées afin de le prolonger, d’après nos informations. Le dossier le plus chaud reste vraisemblablement celui de l’international allemand, annoncé notamment dans le viseur du Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité

Les Blues pourraient donc être forcés de recruter dans le secteur défensif et d’après Mundo Deportivo, ils seraient intéressés par Ronald Araujo (22 ans). Révélé l’année dernière au FC Barcelone, il n’a disputé que cinq matches cette saison en championnat, en raison de quelques blessures. Sous contrat jusqu’en 2023, sa clause libératoire a été fixée à 200 M€ par les Blaugranas. Mais ces derniers comptent sur lui et le joueur se plaît en Catalogne. Plutôt que de le vendre, le Barça aimerait le prolonger et voit en lui le successeur de Gérard Piqué (34 ans).