Ligue 1
OL : Keito Nakamura n’est pas qualifié pour affronter Auxerre
@Maxppp
Hier, l’Olympique Lyonnais a accueilli Keito Nakamura sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Premier joueur japonais des Gones, il va remplacer Malick Fofana, qui a signé à Sunderland.
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En conférence de presse, Paulo Fonseca a confirmé que Nakamura ne sera pas qualifié pour affronter l’AJ Auxerre demain à 19 heures. Il ne sera pas le seul absent. Julien Duranville manquera à l’appel.
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