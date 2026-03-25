Les Bleus enflamment déjà le mercato !

Durant son long mandat à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps a toujours souhaité que ses joueurs règlent au plus vite leur mercato afin de ne pas être pollués durant les rassemblements. Le sélectionneur des Bleus devra sans doute faire avec durant la Coupe du Monde 2026. Il pourrait, lui aussi, être concerné par des rumeurs ou des informations puisqu’il sera libre à la fin de son aventure avec la France. DD n’a d’ailleurs pas caché qu’il a déjà plusieurs pistes sur la table. «Je ne sais pas et je n’ai encore rien décidé. J’ai la liberté, j’ai plusieurs possibilités, je me laisse le temps parce que dans mon esprit, la seule chose qui compte, c’est jusqu’à cet été et après on verra, je ne m’interdis rien. Je suis de nature positive, je me dis que ça sera différent mais forcément bien.»

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Pour le moment, aucune piste n’a encore filtré. Mais nul doute qu’il aura l’embarras du choix. Certains de ses joueurs, qui pourraient participer au Mondial, sont aussi dans l’incertitude concernant leur avenir. Au poste de gardien, si Mike Maignan a prolongé jusqu’en 2031 avec l’AC Milan et que Brice Samba semble installé à Rennes, Lucas Chevalier est concerné par un éventuel départ du PSG. Un club qu’il a rejoint l’été dernier pour 55 M€ (bonus compris) en provenance du LOSC. Choisi pour succéder à Gianluigi Donnarumma, qui a signé à Manchester City, le Français de 24 ans a peu à peu perdu sa place de n°1 au profit de Matvey Safonov. Idem en équipe de France, où DD a décidé qu’il serait le troisième gardien derrière Samba.

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Le cas Chevalier fait parler

Dans le dur, Chevalier, sous contrat jusqu’en 2029, va devoir partir, lui qui ne peut pas revivre une telle saison. Il y a quelques jours, L’Equipe a révélé que Tottenham se penche sur son cas. Une option qui paraît complexe selon Salim Baungally, journaliste spécialiste du foot anglais. «On parle d’un club avec une instabilité folle. On le remarque. On ne sait pas pour combien de temps Tudor est là. Tottenham n’est pas sûr d’être maintenu. Je vois mal Lucas Chevalier arriver dans un club qui joue en Championship. Donc il faut que Tottenham assure sa place en Premier League. Il faudra ensuite réaliser un réel recrutement derrière, au milieu et en attaque. Donc ça pourrait convaincre Chevalier de venir. Il faut aussi avoir quelqu’un de stable sur le banc. On parle de De Zerbi. Est-ce que Chevalier serait compatible avec lui ? »

Autant de questions auxquelles le gardien, qui reste jeune et coté, devra répondre. Proches des Bleus, Jean Butez (Côme) et Robin Risser (Lens), qui a été lié à Newcastle, devraient aussi faire parler d’eux dans la rubrique transfert. En défense, il y a aussi de quoi dire. Si Lucas Tigne et Theo Hernandez devraient rester à Aston Villa et Al-Hilal cet été, le polyvalent Lucas Hernandez arrive à un tournant de son aventure parisienne, alors que son bail prend fin en 2028. Pour le reste, il faudra scruter le cas d’Ibrahima Konaté. En fin de contrat à Liverpool, le défenseur a été approché par le Real Madrid, qui a visiblement d’autres priorités en tête. Rester chez les Reds, qui aimeraient le faire prolonger, n’est pas impossible.

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De gros clubs pensent aux Bleus

Pierre Kalulu est aussi concerné par le mercato. Le joueur de la Juventus, qui doit gagner sa place dans le groupe France, est suivi par Manchester United et Liverpool. Absent de cette liste, Jules Koundé (Barça) est dragué par Liverpool. Actuellement prêté à l’OM, Benjamin Pavard devra aussi régler son avenir si jamais il est appelé par DD. Il n’est pas certain qu’il reste à Marseille et l’Inter veut s’en débarrasser en cas de retour. La Turquie est citée comme un point de chute potentiel. Benoît Badiashile manque aussi à l’appel. La presse anglaise indique qu’un départ de Chelsea cet été n’est pas impossible. Dans l’entrejeu, Manu Koné, qui est forfait ce mois-ci, est dans le viseur de l’Inter Milan. Le joueur est déjà une valeur sûre de Serie A, lui qui performe à l’AS Roma.

Sous contrat jusqu’en 2029, il pourrait faire l’objet d’une offre de 50 M€ (bonus compris) annonce la presse italienne. Il y a quelques semaines, il a aussi été cité du côté du PSG, qui le garderait à l’œil. Eduardo Camavinga ne devrait pas être retenu par le Real Madrid annonce la presse espagnole. Son nom revient souvent en Angleterre. Dans le secteur offensif, plusieurs éléments sont dans le flou. C’est le cas de Randal Kolo Muani. Prêté à Tottenham, il devrait revenir à Paris cet été. Mais il devra trouver un autre point de chute. Ces derniers jours, Tuttosport et La Gazzetta dello Sport évoquent un retour définitif à la Juventus. La Vieille Dame souhaite le rapatrier et pourquoi pas le troquer contre Jonathan David, qui serait envoyé à Paris.

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Un été 2026 qui promet d’être agité

Il n’est pas certain que cette option soit validée par le PSG. Marcus Thuram arrive aussi à un tournant à l’Inter. Le Corriere dello Sport indique que les Lombards ne le retiendront pas. Malgré une clause de 85 M€ valable cet été, le média italien assure que 70 M€ seront suffisants pour le déloger. Newcastle et Aston Villa sont des points de chute potentiels. Bradley Barcola (PSG, forfait) est régulièrement annoncé en Angleterre et au Bayern Munich. Maghnes Akliouche est, lui, sur le départ du côté de Monaco. Cité au PSG ou en Angleterre et en Allemagne, le joueur de 24 ans semble prêt à prendre son envol. Ce ne sera pas le cas de Michael Olise. Alors que des rumeurs font état d’un fort intérêt du Real Madrid, de Manchester City et de Liverpool, le Bayern Munich a éteint les espoirs de tout le monde.

Jan-Christian Dreesen (PDG) a avoué : « peu importe le club qui tente de le recruter, celui qui joue au FC Bayern sait ce qu’il a au FC Bayern ». Max Eberl a ajouté : « on ne s’en préoccupe pas. Il est joueur du Bayern Munich et bénéficie ici de toutes les opportunités qu’a un grand joueur. Michael est sous contrat avec nous jusqu’en 2029, sans clause libératoire ; nous sommes sereins.» Si le dossier Olise semble déjà réglé, d’autres internationaux tricolores devront gérer un mercato très animé, en plus d’une potentielle Coupe du Monde. Didier Deschamps ne regrettera certainement pas cet aspect de son métier de sélectionneur. Son successeur, Zinedine Zidane, devra aussi faire avec.