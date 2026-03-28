PSG : Emmanuel Grégoire va discuter de la vente du Parc des Princes

Emmanuel Grégoire, élu maire de Paris la semaine dernière, souhaite relancer le dialogue entre la mairie et le PSG, après des relations au point mort sous Anne Hidalgo. Dans un entretien au journal Le Parisien, il explique avoir échangé dès lundi avec Nasser Al-Khelaïfi, le président du club, et se dit « très heureux » de ce premier contact. Le maire annonce également son intention de récompenser les joueurs parisiens pour leur titre de Champions d’Europe : « je souhaite proposer une remise de décoration à l’ensemble de l’équipe et les inviter d’ici à l’été. »

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Par ailleurs, Emmanuel Grégoire prévoit d’aborder l’avenir du Parc des Princes, évoquant la possibilité de discussions sur le stade lors d’un Conseil de Paris exceptionnel à la mi-avril. Il précise qu’il se rendra probablement au stade pour les prochains matchs majeurs du PSG, notamment contre Toulouse ou Liverpool, afin de suivre de près l’avenir du club et de son enceinte emblématique.