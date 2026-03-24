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Kevin Pedro, l’invité surprise de la RDC pour le Mondial 2026 ?

Par Kevin Massampu - El-Hadji Loum
1 min.
Kevin pedro.jpg @Maxppp

Deuxième de Ligue 2 à quatre unités de Troyes, Saint-Étienne est bien lancé dans la course à la montée en Ligue 1. Si les Verts peuvent s’appuyer sur des cadres expérimentés, ils profitent aussi de l’émergence de jeunes talents, à l’image de Kevin Pedro. Semaine après semaine, le défenseur de 20 ans s’impose comme l’une des grandes satisfactions de la saison stéphanoise. Polyvalent, capable d’évoluer aussi bien latéral droit que dans l’axe, dans différents systèmes défensifs, le natif de Carcassonne impressionne par sa maturité. Déjà buteur face au Red Star, il a récidivé lors du large succès contre Annecy (4-0), confirmant ainsi sa montée en puissance.

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Des performances qui dépassent désormais le cadre du Forez. Selon nos informations, la fédération de la République Démocratique du Congo (FECOFA) a entamé des démarches concrètes pour tenter de convaincre le jeune binational. L’entourage du joueur a été approché, preuve de l’intérêt grandissant autour de son profil. Mais la RDC devra composer avec une concurrence de taille : celle de l’Équipe de France Espoirs, également attentive à l’évolution du Stéphanois.

Pub. le - MAJ le
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