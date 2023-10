LdC, PSG : Warren Zaïre-Emery bat un nouveau record de précocité

Il n’est pas nécessairement un homme de chiffres et pourtant ils parlent assez bien pour lui ces derniers mois. Titularisé ce mercredi à l’occasion de la 3e journée de Ligue des Champions entre le PSG et l’AC Milan, le capitaine de l’équipe de France Espoir Warren Zaïre-Emery a battu un nouveau record de précocité.

La suite après cette publicité

En servant Kylian Mbappé sur le premier but parisien peu après la demi-heure de jeu, le titi parisien est devenu le plus jeune joueur à enregistrer deux passes décisives en Ligue des Champions (17 ans et 231 jours), dépassant Theo Walcott en 2004 (17 ans et 250 jours). Vertigineux.