Un club inattendu va recruter William Mikelbrencis

Recruté à l’âge de 18 ans par le Hambourg SV en provenance du FC Metz, William Mikelbrencis (22 ans) a poursuivi son apprentissage outre-Rhin avec plus ou moins de régularité. Après avoir participé à la remontée du club dans l’élite, le latéral droit tricolore a pu se frotter à l’exigence de la Bundesliga en disputant 26 rencontres cette saison, parvenant tout de même à délivrer quatre passes décisives lors de la phase retour. S’il ne s’est pas imposé comme un titulaire indiscutable sur la durée, l’international Espoirs français, capable d’évoluer comme piston ou un cran plus haut dans le couloir, conserve une certaine cote sur le marché grâce à son volume de jeu. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec le HSV, le joueur a ainsi vu quelques écuries européennes venir aux renseignements ces dernières semaines, à l’image du FC Valence ou du Havre.

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Alors que le PAOK Salonique semblait tenir la corde dans ce dossier avec une proposition concrète sur la table, l’avenir du piston droit va finalement s’inscrire en Allemagne. Selon nos informations, l’ancien Messin se dirige vers Darmstadt qui évolue actuellement en deuxième division allemande. Les négociations ont considérablement avancé ces dernières heures pour un contrat portant sur les deux ou trois prochaines saisons. Tout est d’ores et déjà quasiment bouclé en coulisses entre les différentes parties et, sauf retournement de situation de dernière minute, William Mikelbrencis devrait bel et bien s’engager avec la formation allemande dans la foulée.