Les touchantes confidences d’Arthur Melo sur sa longue descente aux enfers

Ancien joueur du FC Barcelone où il avait livré une saison 2018/2019 de bonne facture et où il avait enchaîné avec une victoire lors de la Copa América 2019 avec le Brésil, Arthur Melo (26 ans) s’est ensuite perdu. Rétrogradé dans l’effectif catalan puis parti à la Juventus, il a essayé de se relancer la saison dernière avec Liverpool sans grand succès. Désormais de retour à Turin où il a encore deux ans de contrat, le milieu de terrain est revenu sur sa trajectoire tumultueuse dans un entretien pour Mundo Deportivo. «Quand je suis arrivé au Barça, j’étais trop jeune. Peut-être que je n’avais pas assez mûri pour faire face à certains défis que j’avais» a-t-il débuté.

Il a ensuite poursuivi en estimant avoir évolué : «maintenant, je suis un bien meilleur joueur que lorsque je suis arrivé au Barça. Mentalement, physiquement et aussi à cause de ma façon de comprendre le football. Aujourd’hui, je sens que j’ai beaucoup plus d’expérience et que cela en vaut la peine pour ma propre vie. Sur le plan personnel, avoir vécu des moments difficiles m’a fait apprendre beaucoup de choses.» Bien que le chemin s’annonce long pour retrouver son meilleur niveau, Arthur Melo rêve d’un futur éclatant : «être de retour dans l’équipe brésilienne et être stabilisé et jouant dans une équipe importante. La première étape consiste à l’obtenir dès maintenant et à rester concentré. Si je fais comme ça, dans trois ans je récolterai des fruits.»

