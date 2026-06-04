L’Inter Milan a trouvé le remplaçant de Dumfries à 45 M€

Les nouvelles fusent en Italie. Mardi soir, Denzel Dumfries (30 ans) était annoncé du côté du Real Madrid pour succéder à Dani Carvajal dans le couloir droit de la Casa Blanca. Quelques heures plus tard, la presse italienne révélait que l’Inter Milan avait jeté son dévolu sur Marco Palestra, jeune latéral de l’Atalanta Bergame, pour pallier l’éventuel départ du Néerlandais.

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D’après la Gazzetta dello Sport, les Nerazzurri souhaitent conclure l’affaire rapidement et seraient même confiants. Plusieurs clubs de Premier League auraient également manifesté leur intérêt pour le défenseur italien. L’Atalanta a fixé un prix initial de 50 millions d’euros pour son joueur. De son côté, le champion de Serie A serait optimiste à l’idée de boucler cette opération autour de 45 millions d’euros.