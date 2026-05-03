Lens : la réaction amère de Malang Sarr après le scénario cruel à Nice

Le RC Lens a laissé filer une belle opportunité ce samedi sur la pelouse de Nice (1-1). Alors que le PSG avait concédé un nul contre Lorient plus tôt dans la journée, les Sang et Or avaient l’occasion de revenir un peu plus dans la course au titre tout en consolidant leur place dans le top 2. Mais les hommes de Pierre Sage ont finalement craqué en fin de rencontre après l’expulsion de Saud Abdulhamid et l’égalisation niçoise. Une énorme frustration pour Malang Sarr, qui n’a pas caché sa déception au micro de Ligue 1+. « On savait le résultat de cet après-midi. On avait à cœur de valider notre objectif, de prendre les 3 points pour creuser l’écart avec les équipes de derrière », a expliqué le défenseur lensois, avant d’ajouter : « cela nous aurait permis aussi de nous rapprocher du PSG. » Lucide, l’ancien joueur de Chelsea a également reconnu la résistance niçoise dans ce match tendu : « Nice s’est battu, ils jouent le maintien et forcément, ils n’allaient pas lâcher. »

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Le tournant de la rencontre reste cette fin de match totalement basculée après l’expulsion d’Abdulhamid et le coup franc ayant amené l’égalisation azuréenne. Malang Sarr est revenu sur cette action litigieuse, notamment sur une possible intervention irrégulière dans le mur lensois. « On voit que le ballon est touché par un Niçois. Geste illégal ou non, on ne sait pas. Sur le moment, on pense que c’est illégal », a-t-il confié, avant d’accepter la décision arbitrale : « finalement, c’est mérité, c’est l’arbitre qui a pris la décision, on fait avec. À nous d’accélérer le jeu, la cadence dans les passes, dans le rythme », a insisté Sarr.