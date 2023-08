Strasbourg-Lyon : les compositions officielles

Après le match amical face à Crystal Palace, Laurent Blanc avait laissé planer le doute sur sa présence pour le premier match face à Strasbourg, force est de constater qu’il est finalement bien là. Le Président et ses troupes se déplacent au stade de la Meinau pour affronter Strasbourg (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45) lors de cette première journée de Ligue 1. Fait cocasse, il aura en face de lui un ancien coach de Crystal Palace, Patrick Vieira.

L’ancien Gunners utilise un 4-4-2 dans lequel officie les recrues Jessy Deminguet et Emmanuel Emegha. Le numéro 10 devient donc le troisième néerlandais à porter le maillot des Alsaciens. Quant à Laurent Blanc, il fait confiance à un 4-3-3 dans lequel Rémi Riou prendra place dans les buts à cause de la blessure d’Anthony Lopes. La recrue Caleta-Car est bien présente en défense centrale, Cherki et Barcola animeront les ailes au côté de Lacazette en pointe.

Les compositions officielles :

Strasbourg : Sels - Guilbert, Delaine, Nyamsi, Sylla - Doucouré, Prcic, Bellegarde, Deminguet - Emegha, Mothiba

Lyon : Riou - Mata, Diomandé, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Lepenant, Tolisso - Barcola, Lacazette, Cherki