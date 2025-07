Les grandes annonces de la LFP pour sa plateforme Ligue1+

C’est une nouvelle page que vient d’ouvrir la Ligue de Football Professionnel, avec son lot de curiosités et d’incertitudes. La semaine dernière, l’instance a annoncé la création de sa chaîne dédiée à la retransmission de la Ligue 1 à partir de la rentrée prochaine, gérée et pilotée par LFP Media. Un projet déjà évoqué depuis plusieurs mois, face au désengagement prévu de DAZN après une saison seulement, et au refus de Canal+ de revenir dans la partie comme indiqué par Maxime Saada.

On sait désormais que la plateforme, nommée Ligue1+, sera disponible auprès de presque tous les distributeurs (Orange, SFR, Bouygues, Free, télés connectées, consoles de jeu, et même DAZN), et qu’elle diffusera 8 matchs par week-end, et le 9e en différé. D’un point de vue éditorial, c’est la société de production Mediawan qui a été retenue pour éditer les programmes, tandis que le casting commence à se dessiner. Thibault Le Rol, Marina Lorenzo, Sébastien Dupuis, Smaïl Bouabdellah, Lesly Boitrelle en feront tous partie, tandis que côté consultants, des discussions sont actuellement menées avec Franck Ribéry, Samir Nasri, Johan Djourou. On sait désormais que Xavier Domergue sera aussi aux commandes du match du dimanche soir aux côtés de Benoît Cheyrou.

Une ligne éditoriale nouvelle

La conférence de presse donnée ce jeudi au siège de la LFP nous a également offert plus de détails sur la direction éditoriale que devrait prendre cette plateforme. «On veut mettre le plus possible en scène les coulisses de la L1, on est en discussion avec plusieurs clubs pour faire évoluer la charte média, qui définit les obligations des clubs et des diffuseurs pour améliorer le traitement éditorial. On veut améliorer notre direct, on va vous proposer beaucoup de sujets, ce ne sera pas juste une chaîne qui diffuse des matchs, a insisté le directeur éditorial de LFP Média, Jérôme Cazadieu. Il y aura du magazine, on ira dans tous les clubs, on racontera des histoires, parce qu’il y a beaucoup d’histoires à raconter aussi bien chez les gros clubs, que les plus modestes.» À noter qu’une série immersive dans les coulisses du Paris FC est déjà ficelée, et qu’un programme "inside" consacré à la dernière saison de Dante, nommée «The Last Dante» en référence à la série dédiée à Michael Jordan, est aussi prévu.

La Ligue a par ailleurs annoncé que la soirée du premier dimanche de la saison (le 17 août) sera diffusée gratuitement (la plateforme sera accessible à partir du 15 août). Un grand magazine d’avant-match à 19h15 précédera la rencontre entre Nantes et le champion de France, le PSG. Concernant les tarifs des différents abonnements : trois offres seront disponibles. La première : "l’offre grand public" 14,99€ avec engagement, pour 2 utilisateurs (19,99€ sans engagement). Une seconde "offre mobile" à 14,99€, sans engagement, sera disponible sur mobile et tablette, mais pour un seul utilisateur. Et enfin une "offre -26ans", au prix de 9,99€ sans engagement et pour un seul utilisateur. Cette dernière fera son apparition un peu plus tard pour des considérations techniques. Pour ce qui concerne les objectifs, ils sont clairs : atteindre 1 million d’abonnés à la fin de la première année. Vincent Labrune a aussi insisté sur sa volonté de mettre l’accent sur le digital. Troisième championnat le plus suivi au monde sur les réseaux sociaux, derrière la Premier League et la Liga, la Ligue 1 a encore l’intention de grandir. De nombreux contenus de la plateforme seront accessibles sur les canaux digitaux de la Ligue.