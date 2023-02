EdF (F) : le syndicat des entraîneurs apporte son soutien à Corinne Diacre

La suite après cette publicité

Sous le feu des projecteurs depuis les annonces de Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani et Perle Morroni, qui ont décidé de se mettre en retrait de l’équipe de France, Corinne Diacre, d’ores et déjà très controversée, peut malgré tout compter sur le soutien de l’Union nationale des entraîneurs et cadres techniques du football français (UNECATEF), le syndicat des entraîneurs en France.

«Courage Corinne, derrière toi, ce qui est attaqué, c’est aussi la fonction d’entraîneur qui est ciblée. Tu n’es pas seule dans cette épreuve, la confrérie toute entière, avec l’Unecatef, se sent meurtrie. On comprend aisément que des joueurs ou des joueuses revendiquent pour améliorer leurs conditions de travail. Le chantage à la non-participation à une Coupe du monde n’est lui pas audible ! Car dans ce cas, il s’agit bien d’un chantage ‘c’est elle ou moi’. C’est la porte ouverte à toutes les dérives avec des conséquences désastreuses,» peut-on lire au sein du communiqué.

