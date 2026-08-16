Trophée des Champions : la réaction à chaud surprenante de Luis Enrique

Présent au micro de Ligue 1+ après la défaite du PSG contre le RC Lens (1-0), Luis Enrique est revenu sur l’échec parisien à Bollaert. Au micro du diffuseur Ligue 1+, le technicien espagnol a livré une analyse optimiste malgré l’issue de cette rencontre. « La première chose positive, c’est que tu as fait quelque chose de bien si tu es en finale. On a joué à un niveau supérieur à ce que j’attendais. On a fait un très bon match, on a créé des occasions, mais on n’a pas réussi à marquer », a tout d’abord reconnu l’ancien sélectionneur de la Roja.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : « c’est le football après, il faut féliciter l’adversaire. On n’est pas fatigués, mais à ce moment de la saison, j’ai vu des situations de jeu très positives. On a fait un bon match. C’est la vie, c’est le football. Il faut l’accepter, féliciter l’adversaire et continuer ». Place à la suite…