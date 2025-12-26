OM : l’hommage vibrant de Medhi Benatia à Jean-Louis Gasset
Ce vendredi, le football français est en deuil. Homme respecté de tous dans le football français pour ses brillants passages en tant qu’adjoint et entraîneur principal, que cela soit à l’OM, l’ASSE, Bordeaux ou encore au PSG, Jean-Louis Gasset s’est éteint ce vendredi à 72 ans. Une mort bouleversante pour toutes les personnes qui l’ont côtoyé, comme Medhi Benatia. Directeur sportif du club phocéen, l’ancien défenseur avait décidé de laisser les rênes de l’équipe à l’entraîneur en deuxième partie de la saison 2023-2024.
Ce vendredi, Benatia a alors décidé de rendre un hommage poignant à son ancien entraîneur : « mon cher Jean-Louis, je n’oublierai jamais ta disponibilité, ce jour où je t’ai sollicité et où tu as pris ta voiture sans hésiter pour répondre à ma demande. Seul un homme de terrain, passionné et engagé comme tu l’as toujours été, pouvait réagir ainsi. Je t’en serai éternellement reconnaissant. »
