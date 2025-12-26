Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

OM : l’hommage vibrant de Medhi Benatia à Jean-Louis Gasset

Par Chemssdine Belgacem
3 min.
Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM @Maxppp

Ce vendredi, le football français est en deuil. Homme respecté de tous dans le football français pour ses brillants passages en tant qu’adjoint et entraîneur principal, que cela soit à l’OM, l’ASSE, Bordeaux ou encore au PSG, Jean-Louis Gasset s’est éteint ce vendredi à 72 ans. Une mort bouleversante pour toutes les personnes qui l’ont côtoyé, comme Medhi Benatia. Directeur sportif du club phocéen, l’ancien défenseur avait décidé de laisser les rênes de l’équipe à l’entraîneur en deuxième partie de la saison 2023-2024.

La suite après cette publicité

Ce vendredi, Benatia a alors décidé de rendre un hommage poignant à son ancien entraîneur : « mon cher Jean-Louis, je n’oublierai jamais ta disponibilité, ce jour où je t’ai sollicité et où tu as pris ta voiture sans hésiter pour répondre à ma demande. Seul un homme de terrain, passionné et engagé comme tu l’as toujours été, pouvait réagir ainsi. Je t’en serai éternellement reconnaissant. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Jean-Louis Gasset
Medhi Amine El Mouttaqi Benatia

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Jean-Louis Gasset Jean-Louis Gasset
Medhi Amine El Mouttaqi Benatia Medhi Amine El Mouttaqi Benatia
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier