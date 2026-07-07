Menu Rechercher
Commenter 2
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le Brésil maintient sa confiance en Carlo Ancelotti

Par Allan Brevi
1 min.
Ancelotti @Maxppp

Malgré l’élimination prématurée du Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 face à la Norvège (1-2), la Fédération brésilienne de football a choisi de maintenir sa confiance en Carlo Ancelotti. En effet, la CBF a confirmé la continuité du technicien italien sur le banc de la Seleção dans le cadre d’un projet long terme visant la Coupe du Monde 2030. Le dirigeant brésilien Rodrigo Caetano a insisté sur la volonté de stabilité : « le Brésil doit poursuivre un cycle normal jusqu’à la Coupe du Monde 2030 , avec plus de sérénité que les changements d’entraîneurs fréquents qui ont marqué ces quatre dernières années. Avec un sélectionneur assuré pour le prochain cycle , nous pourrons entamer la reconstruction de l’équipe en septembre. C’est pourquoi la CBF fera le contraire de ce qui se fait habituellement. Elle a déjà confiance dans le travail d’Ancelotti avant même la Coupe du Monde ».

La suite après cette publicité

De son côté, Carlo Ancelotti a lui-même validé cette perspective en conférence de presse après cet échec, assumant la déception tout en projetant son groupe vers l’avenir. « Nous ne méritions pas de perdre, mais il faut reconnaître le mérite de nos adversaires : pendant 70 minutes, nous avons maîtrisé le match, après quoi Haaland l’a scellé. Je suis convaincu que ce groupe a de la qualité, du caractère et un bel avenir. Je crois que cette défaite marque le début d’un nouveau cycle », a notamment déclaré l’ancien coach du Real Madrid et du PSG.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Brésil
Carlo Ancelotti

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Brésil Flag Brésil
Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier