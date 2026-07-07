Coupe du Monde 2026 : le Brésil maintient sa confiance en Carlo Ancelotti

Malgré l’élimination prématurée du Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 face à la Norvège (1-2), la Fédération brésilienne de football a choisi de maintenir sa confiance en Carlo Ancelotti. En effet, la CBF a confirmé la continuité du technicien italien sur le banc de la Seleção dans le cadre d’un projet long terme visant la Coupe du Monde 2030. Le dirigeant brésilien Rodrigo Caetano a insisté sur la volonté de stabilité : « le Brésil doit poursuivre un cycle normal jusqu’à la Coupe du Monde 2030 , avec plus de sérénité que les changements d’entraîneurs fréquents qui ont marqué ces quatre dernières années. Avec un sélectionneur assuré pour le prochain cycle , nous pourrons entamer la reconstruction de l’équipe en septembre. C’est pourquoi la CBF fera le contraire de ce qui se fait habituellement. Elle a déjà confiance dans le travail d’Ancelotti avant même la Coupe du Monde ».

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De son côté, Carlo Ancelotti a lui-même validé cette perspective en conférence de presse après cet échec, assumant la déception tout en projetant son groupe vers l’avenir. « Nous ne méritions pas de perdre, mais il faut reconnaître le mérite de nos adversaires : pendant 70 minutes, nous avons maîtrisé le match, après quoi Haaland l’a scellé. Je suis convaincu que ce groupe a de la qualité, du caractère et un bel avenir. Je crois que cette défaite marque le début d’un nouveau cycle », a notamment déclaré l’ancien coach du Real Madrid et du PSG.