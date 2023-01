Séville : Jorge Sampaoli aimerait rappeler Lucas Ocampos

Prêté à l’Ajax Amsterdam par le FC Séville, Lucas Ocampos (28 ans) peine à briller en Eredivisie, où il n’a disputé que 100 minutes depuis le début de saison. Selon les informations du quotidien espagnol AS, Jorge Sampaoli aimerait mettre fin au prêt afin de pouvoir le ramener en Andalousie. Arrivé au club en lieu et place de Julen Lopetegui après le départ d’Ocampos, l’entraîneur argentin souhaite que l’ailier revienne pour bénéficier de plus d’armes offensives dans sa rotation. Il estime que son caractère compétitif peut être très utile dans son schéma de jeu dans le but d’élever les performances collectives de l’équipe dans cette deuxième partie de saison.

Mais la transaction ne s’annonce guère simple : les deux équipes sont d’accord pour discuter, mais les chiffres sont jugés insuffisants par les Lanciers. Alors que le prêt avait été validé à hauteur de 4 millions d’euros l’été dernier, le souhait du club sévillan est que rien de ce montant ne soit touché et qu’il soit négocié pour que le joueur verse le salaire proportionnel pour le reste de la saison. Mais sans temps de jeu, l’ailier est actuellement un fardeau pour l’équipe entraînée par Alfred Schreuder.

