L’OL se fait prêter Loïs Openda

Voulant renforcer son attaque après que l’option d’achat de Roman Yaremchuk n’a pas été levée, l’Olympique Lyonnais a prospecté sur le marché et a tenté le joli coup menant à Loïs Openda. Arrivé l’été dernier à la Juventus, le buteur belge avait déçu dans le Piémont avec seulement 2 petits buts en 34 apparitions. Un rendement insuffisant qui lui a fait manquer la Coupe du Monde 2026.

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Néanmoins, ses passages à Lens (21 buts et 4 offrandes en 42 matches) et du côté du RB Leipzig (41 buts et 18 passes décisives en 93 matches) ont été probants et l’Olympique Lyonnais entend lui permettre de retrouver un cadre où il pourra retrouver son niveau de performance. Un défi intéressant pour le natif de Liège qui a été séduit assez vite par l’approche des Gones.

Pas d’option d’achat

Ainsi, l’Olympique Lyonnais qui a dû faire face à la concurrence de Lens ou encore de Coventry dans ce dossier, a obtenu le prêt payant du joueur sans option d’achat, à hauteur de 3,5 M€. De plus, la Juventus prendra en charge une partie du salaire, soit environ 4 millions d’euros nets par an. Un joli coup alors que l’OL dispute début août le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions.

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🔴🔵 Si l'OL récupère le Loïs Openda de sa dernière saison lensoise, le board aura réussi un énorme coup 👏



Il avait réalisé une saison exceptionnelle dans tous les compartiments du jeu et son profil athlétique semble convenir à la perfection à ce que recherche Paulo Fonseca 👀 pic.twitter.com/MR6ALLvNpj — Data'Scout (@DataScout_) July 23, 2026

« L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec la Juventus de Turin pour l’arrivée, sous la forme d’un prêt payant de 3,5 M€, de l’attaquant international belge Loïs Openda jusqu’à la fin de la saison. L’Olympique Lyonnais, qui avait fait d’un numéro 9 sa priorité ces dernières semaines, est très heureux de pouvoir compter sur Loïs cette saison, confirmant ainsi sa volonté d’être compétitif le plus rapidement possible, avec notamment le 3ème tour de qualification de la Ligue des Champions dès la semaine prochaine face au Sparta Prague », peut-on lire dans le communiqué du club lyonnais.