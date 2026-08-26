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Adama Traoré retrouve Aubameyang à La Corogne

Par Jordan Pardon
1 min.
Adama Traoré @Maxppp

Libre depuis la fin de son contrat à West Ham cet été, Adama Traoré a trouvé un point de chute. L’ancien joueur du FC Barcelone s’est engagé pour deux saisons au Deportivo La Corogne. Il retrouvera donc Pierre-Emerick Aubameyang, son ancien coéquipier en Catalogne.

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«Adama Traoré Diarra (L’Hospitalet de Llobregat, Barcelone, 25 janvier 1996) devient un joueur du RC Deportivo jusqu’en juin 2028. Le nouvel ailier droit des Bluegills arrive à La Corogne fort d’une solide expérience internationale et d’une carrière principalement construite en Angleterre. La saison dernière (2025-2026), il a disputé 24 matchs de Premier League et 4 de FA Cup entre West Ham et Fulham FC», indique le communiqué du club promu en Liga cette saison.

Pub. le - MAJ le
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