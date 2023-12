Super League : le Napoli prêt à rejoindre le Barça et le Real !

Par le biais d’un communiqué, publié ce jeudi, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que les règles imposées par la FIFA et l’UEFA au sujet des créations de compétitions, comme la Super League, seraient contraires au droit de l’Union Européenne. De quoi relancer le projet défendu depuis plusieurs mois par le Real Madrid et le FC Barcelone et porté par la société A22 Sports, qui s’est empressée de proposer sa nouvelle formule. Pour autant, une nouvelle fronde s’organise ces dernières heures et de nombreux clubs sortent du silence pour manifester leur désaccord. Un discours qui serait, en revanche, bien différent du côté de Naples.

En effet, selon les dernières informations de l’agence de presse italienne Ansa, Aurelio de Laurentiis, président du club italien, se féliciterait de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. Le journal Il Mattino ajoute, de son côté, que le dirigeant napolitain avait déjà exprimé une opinion favorable à l’égard de la Super League et qu’il pourrait dialoguer avec les clubs qui y participent. Après le Real Madrid et le FC Barcelone, le Napoli pourrait donc franchir le pas et défendre un projet, jusqu’à présent, très critiqué.