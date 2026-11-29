Le Stade Rennais peut se frotter les mains devant la réussite spectaculaire de son jeune attaquant Yassir Zabiri. Recruté en février 2026 pour environ 10 millions d’euros puis prêté sans option d’achat au Racing Santander cet été pour engranger du temps de jeu, l’international marocain de 21 ans affole les compteurs en Liga avec déjà 12 buts inscrits en 14 matchs. Un rendement exceptionnel qui place la pépite bretonne sur les temps de passage précoces de références comme Cristiano Ronaldo ou Jude Bellingham, tout en suscitant l’enthousiasme des observateurs espagnols quant à son potentiel.

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Cela fait logiquement flamber la cote du joueur, au grand bonheur de la direction rennaise qui garde totalement la main sur son avenir. Alors que sa valeur officielle sur Transfermarkt a déjà doublé pour atteindre 20 millions d’euros, les consultants de Radio MARCA n’hésitent plus à estimer son prix réel aux alentours de 60 millions d’euros. Le journaliste Miguel Quintana juge même que son profil « correspond parfaitement » au FC Barcelone, tandis que David Barral et Dani García Lara l’imaginent déjà franchir un cap à la Real Sociedad, au Betis ou à Villarreal, de quoi promettre une plus-value colossale au Stade Rennais l’été prochain.