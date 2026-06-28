CdM 2026 : le sélectionneur du Panama ouvre la porte à un départ

Après l’élimination du Panama dès la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l’avenir de Thomas Christiansen sur le banc est désormais incertain. En poste depuis 2020, le sélectionneur danois de 53 ans n’a pas confirmé sa continuité, laissant entendre qu’une réflexion approfondie allait s’imposer à l’issue de cette campagne conclue sans le moindre point ni but inscrit. En conférence de presse après la défaite face à l’Angleterre (0-2), Christiansen a indiqué vouloir prendre du recul et échanger avec son entourage avant de trancher.

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Il a notamment déclaré : « j’ai besoin de temps pour analyser tout ce qui s’est passé, ces six années au Panama. Je dois discuter avec beaucoup de monde, en particulier avec ma famille, qui a souffert de mon absence. Mais je suis fier de la manière dont l’équipe a joué sous ma direction. Même si nous avons bien joué, nous n’avons pas pris de points ni marqué de buts (au Mondial). »