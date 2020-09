PSG : la prolongation d'Angel Di Maria avance à grands pas mais...

Il y en a un au PSG dont la fin de contrat en juin prochain passe un peu sous silence. Pourtant, Angel Di Maria est un membre essentiel du PSG depuis qu'il y a posé ses valises à l'été 2015. D'aucuns diront qu'il est même le joueur le plus régulier de la capitale depuis l'ère Neymar-Mbappé en 2017. Forcément une prolongation devrait être considérée comme prioritaire, au même titre ou presque que les deux autres stars de l'équipe et d'après Le Parisien, des négociations ont été entamées.

Le média nous apprenait hier que des pourparlers avaient débuté pour un nouveau bail de deux ou trois saisons, alors même que l'Argentin a déjà 32 ans. La question de l'âge ne semble pas être un problème pour lui, comme il l'a affirmé à ESPN au cours d'une interview pour parler de sa nouvelle non-convocation en équipe nationale. «Il n'y a pas d'âge pour l'équipe nationale ou les clubs. J'ai 32 ans et le PSG veut me prolonger pour plusieurs années. Cela ne dépend que des performances de chacun», lâche le gaucher, confirmant au passage les discussions avec le club de la capitale.

Di Maria hésite finalement à revenir en Argentine

Mais il l'a souvent dit au cours de son passage à Paris, il désire terminer sa carrière en Argentine dans son club formateur de Rosario Central. Seulement, même si ce désir est toujours présent, la situation dans son pays natal le pousse à réfléchir et peut-être à repousser ce projet. «J'aimerais jouer pour Rosario Central mais il se passe des choses en Argentine et il y a beaucoup d'insécurité. Cela complique énormément les choses. Je regarde toujours les chaînes de télévision argentines, je vois ce qui se passe et je pense à mes filles. C'est difficile et c'est pour ça que j'y vais pas à pas. »

« J'en ai discuté avec ma femme, mon contrat se termine et le PSG veut le prolonger, poursuit Fideo durant cet entretien réalisé par Skype. La vérité, c'est que je ne sais pas. Elle veut voir comment les choses se passent. Je ne veux pas passer au-dessus de la volonté de ma famille, c'est la chose la plus importante que j'ai. » Di Maria pourrait donc bien continuer à s'épanouir en France, lui qui avait détesté sa vie en Angleterre et poursuivre encore un peu plus avec le PSG, un club qui veut toujours de lui.