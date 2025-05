Le Real Madrid part dénicher des pépites aux États-Unis

La chasse aux talents est un enjeu majeur pour tous les grands clubs européens. On se souvient tous, par exemple, des déclarations de Nasser Al-Khelaïfi lors de son arrivée à Paris sur la quête du futur Messi. Pour le moment, le PSG ne l’a pas encore trouvé, mais les Rouge et Bleu, comme tous ses concurrents, ont des yeux partout dans le monde pour dénicher la bonne affaire. Spécialiste dans le recrutement de jeunes Brésiliens ces dernières années, le Real Madrid est une référence en la matière.

La suite après cette publicité

La Casa Blanca ne fait pas toujours jouer les joueurs formés au club en équipe première, mais son centre de formation reste très coté puisque plusieurs éléments ont su percer aux quatre coins du Vieux continent sans avoir brillé chez les Merengues. Ce vendredi, AS nous apprend que les champions d’Europe 2024 sont plus que jamais à l’affût de nouvelles pépites et qu’ils ciblent désormais la partie nord du continent américain.

Une sélection au sein de plusieurs grandes villes américaines

Un projet a été lancé avec la multinationale de santé Abbott visant à donner la chance à près de 1250 jeunes âgés entre 18 et 19 ans d’intégrer le centre d’entraînement du Real Madrid. Des sélections sont organisées dans plusieurs villes des États-Unis (Dallas, Philadelphie, Washington, Chicago, Los Angeles) entre le 17 juin et le 24 juillet. « Tous participeront à des séances d’entraînement intensif de football dirigées par des entraîneurs du Real Madrid et recevront une éducation à la santé et à la nutrition de la part d’Abbott », a expliqué l’un des responsables du programme au journal espagnol.

La suite après cette publicité

L’objectif des Merengues sera ensuite de choisir les meilleurs éléments et de les faire traverser l’Atlantique afin de les tester à Valdebebas. Ces jeunes seront également invités à un match au Santiago Bernabéu avant de suivre des cours de nutrition sportive au laboratoire Abbott-Real Madrid. Les meilleurs pourraient alors se voir proposer de rester dans la capitale espagnole pendant que le reste repartira au pays de l’Oncle Sam.