PSG : le Real Madrid prépare déjà le terrain pour Kylian Mbappé !

Le train passera une quatrième voire une cinquième fois. Après un été 2023 pendant lequel beaucoup ont pensé que Kylian Mbappé allait enfin quitter la capitale française pour rejoindre le Real Madrid, le principal concerné avait pris la décision de rester du côté du Parc des Princes, souhaitant aller au bout de son contrat avec l’écurie francilienne.

Une décision controversée qui a poussé la direction parisienne à l’écarter de l’équipe, avant de se raviser. Il faut dire que vu comment c’est parti, l’état-major va probablement voir Mbappé lui filer sous le nez sans aucune compensation financière. Pire, le Paris Saint-Germain doit encore lui verser de nombreuses primes de fidélité, tout ça pour le voir potentiellement signer son contrat avec le Real Madrid - ou un autre club - dès le mois de janvier.

Les Madrilènes patientent

Dans son édition du jour, le quotidien Marca explique que du côté de Madrid, on attend le Bondynois. Le journal indique que dans 78 jours, soit deux mois et demi, le Real Madrid pourra négocier avec l’attaquant français de 24 ans. Toujours, dans le cas où ce dernier ne prolonge pas son contrat à Paris, ce qui semble être la tendance. La machine est lancée et les Madrilènes commencent à préparer le terrain. Les dernières déclarations de José Manuel Otero Lastres, membre du conseil d’administration du club, vont d’ailleurs dans ce sens.

« On espère que Mbappé aura le même raisonnement que Bellingham. J’ai confiance en son arrivée. Il atteindra la gloire quand il arrivera au Real Madrid. Sinon, il déambulera… Il gagnera une Ligue des Champions un jour (à Madrid, NDLR). Maintenant on dirait que le PSG est moins puissant qu’avant, parce qu’il n’a plus d’aussi bons joueurs. Le Real Madrid garantit une sécurité, un sérieux, qui donne des résultats. J’ai confiance qu’il dise oui une fois qu’il sera agent libre. Il est né pour jouer au Real Madrid, c’est évident », avait-il lancé. Vinicius Junior a aussi eu des propos allant dans ce sens, et pour le média, ce n’est pas un hasard… Les Madrilènes commencent enfin à pouvoir envisager, sérieusement, l’hypothèse de voir Mbappé défendre les couleurs blanches dans quelques mois…