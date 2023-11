Montpellier - Nice : les compositions officielles

Le leader lance la 12e journée de Ligue 1. Ce vendredi soir, Nice se déplace à Montpellier pour tenter de conserver son invincibilité cette saison (à suivre sur FM en direct commenté à partir de 21h). En cas de victoire, le Gym prendrait 4 longueurs d’avance sur le PSG tandis que le MHSC ne compte qu’une unité d’avance sur le barragiste, avec un match de moins.

Der Zakarian procède à deux changements dans sa défense avec Omeragic à côté d’Estève et Sainte-Luce dans le couloir gauche. Al-Tamari, Savanier et Fayad seront de nouveau en soutien d’Adams, placé à la pointe du 4-2-3-1. En face, Farioli remplace Ndayishimiye, suspendu, par Sanson au cœur de son 4-3-3, pour accompagner Boudaoui et Thuram. Moffi et Boga enchaînent sur le front offensif, épaulés par Bouanani.

Les compositions :

Montpellier : Lecomte - Sacko, Omeragic, Estève, Sainte-Luce - Chotard, Ferri - Al-Tamari, Savanier, Fayad - Adams.

Nice : Bulka - Rosario, Todibo, Dante, Bard - Sanson, Boudaoui, Thuram - Bouanani, Moffi, Boga.