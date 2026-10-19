PSG : Luis Enrique a un plan pour neutraliser Lamine Yamal

Le Paris Saint-Germain est servi. Une semaine après son déplacement à Manchester City, le double champion d’Europe en titre reçoit le FC Barcelone dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des Champions. Un choc XXL aux allures de finale avant l’heure. L’avenir européen des deux équipes ne se décidera pas après le résultat de demain soir, mais les amoureux du ballon rond ont hâte de voir deux des formations pratiquant le plus beau jeu s’affronter. Cependant, les deux premiers du classement de C1 ne se trouvent pas vraiment dans la même dynamique. Côté parisien, si la première période à l’Etihad Stadium a rassuré du monde, les prestations globales des hommes de Luis Enrique manquent encore de régularité.

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Quant au Barça, il est tout simplement sur un petit nuage puisqu’il est invaincu depuis le début de la saison, avec deux succès en deux matchs de C1 et une série de victoires consécutives en Liga. Un état de forme impressionnant face auquel Luis Enrique a prévu de répondre par le collectif. « On prépare ce type de match de la même manière. Les matchs de Ligue des Champions sont les matchs du plus haut niveau que tu peux jouer. J’adore voir tous les matchs du Barça, la manière dont ils jouent, c’est très joli de voir ce type d’ambition. Il faut savoir que ce sera un match serré, compliqué, mais en tant qu’équipe, ils sont très forts. Les petits détails peuvent faire la différence. On reste concentrés sur ce qu’on peut faire. Il faut surmonter le problème de demain collectivement. Des joueurs peuvent faire des exploits individuels, mais ce n’est pas ce que nous recherchons », a déclaré le coach parisien, avant de poursuivre.

«Si tu as le ballon, c’est qu’il ne l’a pas»

« Il n’y a pas d’équipe parfaite. On a la confiance pour affronter le Barça, mais on sait qu’ils sont en ce moment en train d’améliorer tous leurs résultats. C’est une source de motivation pour nous. Nous avons à cœur d’être la première équipe à battre le Barça cette saison. (…) Il n’y a pas eu un match où j’ai cédé volontairement le ballon, je veux toujours que mon équipe ait le ballon. Si vous voulez battre cette équipe, vous devez avoir le ballon. Quand on n’a pas le ballon, il faut s’adapter et presser pour le récupérer, c’est facile à dire, mais très difficile à faire. » Ça l’est d’autant plus quand, en face, Lamine Yamal est inarrêtable.

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Depuis le début de la saison, le champion du monde espagnol est tout simplement stratosphérique avec 9 buts inscrits et 10 passes décisives délivrées en 11 rencontres, toutes compétitions confondues. Un danger permanent que le PSG devra gérer sans Nuno Mendes. Habitué à contenir l’Espagnol, le latéral portugais est victime d’une lésion musculaire, ce qui oblige Luis Enrique à se demander qui aligner à sa place entre Lucas Digne, Lucas Hernandez ou Warren Zaïre-Emery. Un casse-tête pour l’entraîneur francilien, qui a néanmoins une idée pour réduire l’influence du numéro 10 blaugrana : « c’est très facile. La meilleure manière de défendre sur Lamine Yamal, c’est d’avoir le ballon. Si tu as le ballon, c’est qu’il ne l’a pas, donc tout est calme, tranquille. Mais on reste concentrés sur ce qu’on peut faire pour surmonter et défendre face à une équipe avec beaucoup de qualités. Il faut être attentif et surmonter ça avec l’équipe, pas avec un seul joueur. » Le message est passé.