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Dani Olmo ne comprend pas l’Atlético pour Alvarez

Par Maxime Barbaud
1 min.
Dani Olmo face à Julian Alvarez lors d'un match entre le Barça et l'Atlético @Maxppp

Jusqu’au bout ou presque il y aura cru. Julian Alvarez doit se faire une raison, il ne rejoindra pas le FC Barcelone et restera au moins pour les prochaines semaines à l’Atlético de Madrid. Son club ne l’a pas laissé partir chez les Blaugranas, lesquels étaient prêts à signer un très gros chèque pour le recruter. Le club de la capitale a maintenu son cap, refusant toutes offensives barcelonaises, mais en acceptant des offres venues de l’extérieur de la Liga. Arsenal aurait pu être une destination seulement cette fois, c’est l’Argentin qui a repoussé la proposition. Dani Olmo s’est exprime au sujet de la situation de l’attaquant et le soutient dans sa démarche.

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« Non, je ne comprends pas la position de l’Atlético de Madrid, clame d’emblée le milieu offensif du Barça. Nous avons tous nos rêves. Je pense que Julián a également été très clair à ce sujet. Il s’est battu, évidemment, pour ses rêves, mais au final, il y a aussi d’autres situations extérieures que l’on ne peut pas contrôler, et celle-ci en faisait partie. La vie continue, cela ne nous arrête pas. Personnellement, une très belle année nous attend, avec beaucoup de concurrence, car nous avons également très bien travaillé. Mais je pense que nous avons largement un effectif suffisant pour être compétitifs. » Finalement, le FC Barcelone s’est offert les services de Gabriel Jesus en attaque.

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