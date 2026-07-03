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Ligue 1

TFC : une offre de 26 M€ est arrivée pour Emersonn

Par Sasha Nahon
1 min.
Emersonn auteur de 8 buts cette saison avec le TFC. @Maxppp

Hull City insiste pour Emersonn. Selon Sky Sport, le club anglais a transmis une nouvelle offre de 26 millions d’euros à Toulouse pour s’attacher les services de l’attaquant brésilien de 21 ans. Cette proposition intervient après le rejet d’une première offre estimée à 20 millions d’euros. Les négociations se poursuivent donc entre les deux clubs, alors que Hull espère convaincre les dirigeants toulousains de céder leur jeune buteur.

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Auteur de huit buts en 34 apparitions la saison dernière sous les couleurs du TFC, Emersonn suscite également l’intérêt d’Ipswich Town, qui suit lui aussi le dossier de près. La concurrence pourrait donc s’intensifier dans les prochains jours pour l’avant-centre brésilien, dont la valeur continue de grimper sur le marché des transferts.

Pub. le - MAJ le
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