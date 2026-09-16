Liga : le groupe du Barça pour affronter Santander

Solide leader de la Liga avec 15 points pris en 5 journées, le FC Barcelone a vu revenir le Real Madrid à sa hauteur (2e, 15 points, 1 match en plus). Les Catalans ont l’occasion de reprendre trois longueurs d’avance ce soir face à Santander. Pour ce match, Hansi Flick, qui veut poursuivre sa série d’invincibilité, va s’appuyer sur un groupe de 23 joueurs.

La suite après cette publicité

Lamine Yamal, Rodri, Gavi ou encore Pedri sont bien là. Même chose pour le Français Jules Koundé. En revanche, le technicien allemand s’est passé de Brian Fariñas, qui avait été convoqué à Levante notamment. Frenkie de Jong et Roony Bardghji, toujours blessés, sont absents.