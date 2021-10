Wolfsbourg : Joshua Guilavogui content d'être resté

Dans des propos récoltés par SportBuzzer, le milieu de terrain français de Wolfsbourg Joshua Guilavogui revient sur cet été, où il a failli quitter les Loups : Il n'y a pas eu d'offres concrètes, mais quelques clubs étaient intéressé. Je suis resté et j'en suis heureux, dit aujourd'hui Guilavogui, car je joue plus que l'année dernière. En effet, Watford, Venise, le Dinamo Moscou et des clubs du Qatar étaient intéressés, mais avant que le rival de Guilavogui, Xaver Schlager, ne se fasse les ligaments croisés.

L'ancien joueur de l'AS Saint-Étienne est également content du début de saison des siens, pointant à la 5e place de Bundesliga, tout en disputant la Ligue des Champions à côté : « Nous avons très bien commencé la saison. Nous ne sommes qu'à trois points du leader du championnat, donc il ne faut pas dire maintenant : tout va mal, aucune équipe n'a gagné tous ses matchs. Bien sûr, nous aurions pu obtenir plus de points lors des derniers matchs. Nous ne devons pas parler de crise maintenant. »