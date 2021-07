Suivez la rencontre OL-Villarreal en direct commenté

Raul Albiol et Karl Toko Ekambi sont capitaines ce soir. L'Espagnol remporte le toss et choisit le terrain. L'OL va engager. La suite après cette publicité

Les deux équipes pénètrent sur la pelouse de Murcie. Plein soleil dans le sud de l'Espagne. Villarreal est en jaune, Lyon en blanc.

Toko Ekambi connaît bien Villarreal

L'attaquant camerounais de 28 ans avait été prêté à l'OL en janvier 2020 (4 M€), avant d'être acheté par l'OL l'été dernier (11,5 M€). Le voilà qui retrouve le club qu'il avait fréquenté une saison et demie, après son aventure à Angers.

Echauffement à Murcie

La feuille de match

Peter Bosz découvre la pelouse

L'OL en blanc

Le banc de Villarreal

Rulli, Mario Gaspar, Cuenca, A. Moreno, Parejo, Trigueros, Morlanes, Ontiveros, Hassan, A. Millán, Fer Niño et Paco Alcácer, composent le banc du Sous-marin jaune.

Etienne Capoue et Francis Coquelin alignés au milieu

Outre Boulaye Dia, connaissance de Ligue 1, les Français et internationaux Francis Coquelin et Etienne Capoue débutent dans le 4-3-3 aligné par Unai Emery. Passé du Betis à Villarreal (et ancien du Stade de Reims), Aïssa Mandi est lui aussi titulaire en défense centrale.

¡'Groguets', ya conocemos el XI que se enfrentará al @OL 🇫🇷 en Pinatar Arena!



👉 ¡En 35 minutos va a debutar Boulaye Dia con el Submarino!



¡Vamooos 💪! pic.twitter.com/4Bvx9HTg0a — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 22, 2021

Unai Emery aligne sa recrue Boulaye Dia

La jolie progression de Boulaye Dia, passé de Jura Sud au Stade de Reims et qui va découvrir la Liga sous les ordre d'Unai Emery cette saison. L'international sénégalais, 24 ans, a signé jusqu'en 2026 à Villarreal. Il fait sa première apparition ce soir... face à Lyon.

Le 4-3-3 de Peter Bosz, qui fait confiance à Gusto et Lukeba

Deux changements par rapport à Wolfsbourg. Henrique remplace Cornet sur la gauche de la défense, alors que Damien Da Silva prend la place de Marcelo dans l'axe. Au coup d'envoi, l'OL se présente en 4-3-3, avec Pollersbeck dans le but, alors qu'Anthony Lopes a fait son retour dans le groupe. Derrière, le prometteur Malo Gusto débute à droite, le jeune Castello Lukeba complète la charnière. Dans l'axe, Jean Lucas est de nouveau entouré par Maxence Caqueret et Houssem Aouar, alors que devant le trio Toko Ekambi, Dembélé, Cherki est encore titularisé.

La compo lyonnaise pour le match de préparation #VCFOL ! 🔴🔵



Match à suivre à 20h en exclusivité sur #OLPLAY 👉 https://t.co/IWUofKrWkc pic.twitter.com/wdQ9BVjQvI — Olympique Lyonnais (@OL) July 22, 2021

Quatrième test de l'été pour l'OL

Sur trois victoires consécutives face à Bourg-en-Bresse (5-1), Villefranche (2-0) et Wolfsburg (4-1), et désormais en stage de préparation en Espagne, l'Olympique Lyonnais affronte Villarreal, dernier vainqueur de la Ligue Europa, à Murcie.

Bienvenue au Pinatar Arena Football Center de Murcie

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté la rencontre amicale opposant l'Olympique Lyonnais à Villarreal. Coup d'envoi prévu à 20h00.