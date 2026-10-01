Portugal : l’ancienne déclaration de CR7 qui fait bondir les supporters

Joindre la parole aux actes. Ils étaient nombreux à se demander si Cristiano Ronaldo allait accepter un rôle moins important au sein de la sélection au cours de ce premier rassemblement post-Mondial. Pourtant, le joueur d’Al-Nassr l’avait promis, ou presque, au cours d’un entretien accordé à la RTP il y a seulement 7 jours. « Si le sélectionneur décide que le mieux pour l’équipe est que je débute sur le banc, je l’accepterai sans problème. Je suis là pour aider l’équipe nationale de toutes les manières possibles. Si je ne joue pas, ce n’est pas grave non plus ; le plus important, c’est que l’équipe gagne et que le groupe reste soudé ».

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Un discours auquel Cristiano Ronaldo ne s’est pas tenu, explosant suite au match contre la Norvège, au cours duquel il n’est pas entré en jeu. « Le plus important, c’est l’équipe et que le Portugal parvienne à gagner ses matchs. J’ai toujours dit que le groupe primait sur tout joueur et je suis pleinement disponible pour remplir le rôle qui me sera confié », avait-il pourtant déclaré. C’est ce même joueur qui a quitté hier soir le rassemblement de la sélection portugaise, avec son jet privé.