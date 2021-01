Arkadiusz Milik explique pourquoi il a dit oui à l'OM

La suite après cette publicité

Un coup énorme. Cet hiver, l'Olympique de Marseille a réussi un tour de force incroyable en mettant la main sur Arkadiusz Milik. En conflit avec la direction du Napoli, l'attaquant polonais était courtisé par d'autres écuries, à l'image de la Juventus et de l'Atlético de Madrid. Finalement, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome sont parvenus à le convaincre de dire oui au projet marseillais. Comment ? Le principal intéressé l'a expliqué ce mardi lors de sa conférence de presse de présentation.

«Pour commencer par le début, le coach et le directeur sportif ont été déterminants dans mon choix de rejoindre le club. Le coach m'a montré de l'intérêt. Je traversais moi-même une période difficile à Naples. J'ai lu dans leurs yeux qu'ils me voulaient et voulaient un attaquant. Je sais que j'ai fait le bon choix pour moi. Je sais que l'équipe traverse une période difficile en ce moment, mais je suis déterminé à l'aider. Je le prends comme un défi». Arrivé cet hiver, l'ancien de l'Ajax aurait pu arriver avant à Marseille, déjà sur le coup en 2017. «Je n'étais pas si proche que ça de signer. Il y avait juste un intérêt», a-t-il avoué.

Milik se montre rassurant

Peu importe, cette fois-ci a été la bonne pour l'OM. Un club qui s'est souvent trompé dans la quête de son grand attaquant ces dernières années. Conscient de cela, Milik ne se met pas pour autant la pression. «Mon poste n'est pas le plus simple. Quand on est attaquant, il y a beaucoup d'attentes. Quand on marque, on est bon. Quand on ne marque pas, on n'est pas bon. Ce qui compte à la fin de la saison ce sont les buts. Je connais et respecte ces attentes. Je les ai connu à l'Ajax ou à Naples. C'est un défi». Un défi que l'international polonais compte bien relever haut la main, lui qui a connu des mois compliqués chez les Partenopei.

«Je ne suis jamais très à l'aise pour parler de moi. Je veux montrer mes qualités et j'ai de l'ambition de montrer ce que je sais faire sur le terrain (...) Je me sens prêt à jouer. Je n'ai pas joué pendant plusieurs mois. Je me suis préparé. Je sais que je dois retrouver le rythme et j'espère avoir du temps de jeu rapidement pour pouvoir jouer 90 minutes (...) Je n'ai pas la sensation d'avoir des lacunes au niveau du cardio. J'ai vécu des mois difficiles. Je me suis beaucoup entraîné et tout ce dont j'ai besoin c'est de rythme».

Un choix assumé

Rassurant sur son état de forme, il veut s'intégrer au mieux dans sa nouvelle équipe. «J'ai déjà joué dans une configuration à deux attaquants en sélection avec Robert Lewandowski et c'est toujours le cas. Je suis habitué à différents systèmes, le 4-4-2 ou le 4-3-3. Je suis prêt à jouer encore une fois, mais ça a appartient au coach. Pour ma part, je me tiens prêt». D'autant que l'OM, en perte de vitesse, aura besoin de lui. «C'est une période difficile pour tout le monde quand l'équipe ne gagne pas. L'équipe est super et sympa. Je ne parle pas encore le français mais j'arrive à communiquer avec les joueurs ou le coach qui parlent italien ou anglais».

Il poursuit : «je connaissais les joueurs de nom mais pas personnellement. Je connaissais aussi le stade, les supporters et le coach qui a brillé en Ligue des Champions. Je voulais vraiment venir et jouer pour une superbe ville. Les discussions avec le coach et Pablo ont beaucoup compté aussi». Impressionné par le stade et les supporters, Milik, qui avait affronté deux fois l'OM par le passé, compte bien prouver qu'on a eu raison de miser sur lui. Peu importe ce qu'on pense de son choix de jouer en France. «Personne dans mon entourage ne m'a dit des choses négatives. L'an dernier, l'OL a été demi-finaliste de la Ligue des Champions. Le PSG a été en finale. Ce n'est pas un mauvais championnat. C'est peut-être plus physique, mais il n'est pas moins bon ou meilleur». Tout est donc réuni pour que son aventure phocéenne soit belle.