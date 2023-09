MU : Antony boycotté par ses coéquipiers face à Arsenal ?

Antony est dans l’oeil du cyclone depuis que milieu offensif de Manchester United est accusé de violences conjugales par son ex-compagne et l’histoire commence d’ailleurs à faire beaucoup de bruit en Angleterre mais aussi au Brésil. Les Red Devils sont d’ailleurs sortis du silence via un communiqué pour rappeler que le club mancunien prenait cette affaire très au sérieux tout en confirmant qu’une enquête était en cours. Outre cette première réaction institutionnelle, les joueurs d’Erik ten Hag auraient également boycotté le Brésilien lors de la rencontre face à Arsenal en Premier League, selon une émission de la BBC, Match Of The Day 2, qui a analysé les mouvements des joueurs des pensionnaires d’Old Trafford.

Cette analyse, relayé par O Globo, permettrait en effet de démontrer que les coéquipiers d’Antony auraient intentionnellement évité de jouer avec l’ailier brésilien lors de la défaite contre Arsenal. Selon le commentateur et ancien joueur Jermaine Jenas, le joueur de 23 ans était libre sur l’aile droite à plusieurs moments de la partie mais il n’a pas été servi par ses partenaires. Une situation qui pourrait très vite devenir ingérable au sein du vestiaire mancunien si ces allégations venaient à être vérifiées dans les prochains jours. Malgré cela, cette information doit quand même être prise avec des pincettes.