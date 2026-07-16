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Ligue 1

Lille : Olivier Létang évoque les dossiers Bentaleb et Tanguy Nianzou

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Nabil Bentaleb célèbre un but avec le LOSC @Maxppp

Libre de tout contrat après trois ans passés au LOSC, Nabil Bentaleb (31 ans) n’a toujours pas trouvé de club. Cependant, le milieu de terrain algérien pourrait bien rester chez les Dogues. Le président Olivier Létang a en effet indiqué que le club nordiste a fait une proposition au Fennec et qu’il attend une réponse.

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« Nabil est un garçon avec lequel on aura à vie une histoire particulière. Nabil est un enfant de Lille et c’est un très bon footballeur. On est toujours en discussions. Par rapport à ce qu’il s’est passé dans sa vie, il se pose un certain nombre de questions. On devrait avoir une réponse à vous donner très rapidement sur Nabil », a-t-il confié en conférence de presse. Enfin, alors que nous vous indiquions que le LOSC et Séville avaient trouvé un accord pour Tanguy Nianzou, Létang a expliqué que les négociations avec le joueur trainaient encore. « On a des discussions qui sont toujours en cours sur un certain nombre de sujets, je ne peux pas en dire plus maintenant », a-t-il confié.

Pub. le - MAJ le
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