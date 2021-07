OM : le départ de Dario Benedetto se précise

Selon les informations du média brésilien ge, les discussions avancent entre l'Olympique de Marseille et le Sao Paolo FC pour le transfert de l'attaquant argentin Dario Benedetto (31 ans). Le conseil d'administration paulistano tenterait de se faire prêter l'ancien buteur de Boca Juniors, mais l'accord n'est pas encore trouvé sur certains termes contractuels, comme le pourcentage salarial à assumer.

Mercredi dernier, le président du SPFC Julio Casares avait déjà confirmé des négociations entre les deux clubs, mais n'a pas nié l'importance de l'aspect financier de ce transfert : «Il y a un intérêt de notre part, il existe de bonnes discussions entre São Paulo et l’Olympique de Marseille, mais on n’en est pas au stade "il ne manque plus que quelques détails". C’est un processus. São Paulo est aujourd’hui responsable dans le sens où tout doit être fait dans le cadre d’un budget et d’une réalité», a-t-il affirmé dans un entretien accordé à ge.